Ve Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü!

ABD Başkanı Trump'ın Twitter hesabından "Az önce çok önemli bir şey oldu." şeklindeki paylaşımı kamuoyunda ve medyada heyecan yaratmıştı.

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurmuş, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermemişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtilmişti. Bakanlık'tan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Trump'ın açıklamalarının satır başları:

Operasyon süresince herhangi bir askerimiz zarar görmedi. Bağdadi intihar yeleğini patlatarak hayatını kaybetti. Yanındaki üç çocuğu da patlamada yaşamını yitirdi. Başkalarına da tehdit oluşturmaya çalıştı ancak başaramadı. Korku ve panik içinde öldü.