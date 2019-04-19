Ve seçimle ilgili tartışmalara Erdoğan noktayı koydu

TÜRKİYE, 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlasa da tartışmalar devam ediyordu.

ERDOĞAN, SÜRECİ NOKTALADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreci noktaladı. Twitter hesabından açıklama yapan Erdoğan, Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık icraat döneminin olduğunu ve seçim tartışmalarının artık bitirilmesi gerektiğini söyledi.

"SEÇİM TARTIŞMALARINI GERİDE BIRAKARAK..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır.

"REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dönem; musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemidir. Gayemiz, milletimizin refahını artırmak, güvenlik ve özgürlük dengesini koruyarak devletimizin bekasına yönelik tehditleri bertaraf ederek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürürken, inşallah ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformları da hayata geçirmeye devam edeceğiz."

İşte o paylaşım;