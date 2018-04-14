Ve savaş başladı! ABD, İngiltere ve Fransa gece yarısı Suriye'yi vurdu

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine başlattığı saldırılarda Suriye'nin başkenti Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Üç ülkenin saldırısı ABD Başkanı Trump'ın sabah saat 4.00 sularında yaptığı açıklamanın ardından başladı.

Anadolu Ajansı, saldırıda İran destekli milislerin de hedef alındığı bilgisini geçti.

Saldırı, Duma'daki kimyasal saldırıya cevap olarak nitelendirildi. Suriye devlet televizyonu Humus'ta 3 sivilin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Roketlerin çoğu Suriye hava sistemleri tarafından havada imha edildi" açıklamasını yaptı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıdan önce bütün tesislerin boşaltıldığını belirtti.

DIŞİŞLERİ'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki harekata ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak harekatının "memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

İran, "Operasyonu kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı, "Saldırı uluslararası hukukun pervasızca ihlalidir ve Suriye'nin bütünlüğünü görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, koalisyonun harekatının ardından açıklama yaptı. Antonov, "Önceden tasarlanmış bir senaryo işleme konuldu. Yeniden tehdit ediliyoruz. Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da saldırıda "Batı medyasının da sorumluluğunun" olduğunu söyledi. Rus hava savunma sistemlerinin koruma alanına saldırı düzenlenmediği açıklandı.

NERELER VURULDU?

Pentagon saldırıda üç bölgenin vurulduğunu açıkladı. Şam'daki Cumhuriyet Muhafızları, Dumeyr Havaalanı, Şam Uluslararası Havalimanı çevresi, Cemeyre Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Kasyun Dağı'ndaki hava savunma sistemleri, Kisve ve Kalamun bölgelerindeki askeri noktalar vuruldu.

ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ayrıca rejimin kontrolünde bulunan Hama ilinde havaalanı, Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah güçleri, Dera’da 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri ve bazı askeri noktalar, Suveyda ilinde Halhala Havaalanı ve Dera ilinin İzra bölgesindeki hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda denizden Tomahawk füzeleri kullanılırken, İngiliz ve Fransız jetleri de havalandı. İngiliz Tornado uçakları Humus'taki kimyasal deposunu vurdu. Fransız hava kuvvetleri adına da Rafale tipi savaş uçakları havalandı. Saldırıda 100'den fazla Tomahawk füzesi fırlatıldı.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi. Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı.

"EK SALDIRI PLANIMIZ YOK"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi. Mattis, saldırının sadece Esad rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.

SALDIRIYI TRUMP DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu. Saldırı emrini verdiğini belirtti. Trump, "Kısa bir süre önce, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne Suriyeli diktatör Beşar Esad'ın kimyasal silah kapasitelerini kesin bir şekilde vurmaları emrini verdim" dedi.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı. Macron, "Suriye'de askeri operasyon emri verdim" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetlerine, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim." ifadesini kullandı. May, "Bu saldırı kimseyi şaşırtmamalıdır. Suriye rejiminin kendi halkına karşı en korkunç ve menfur şekilde kimyasal silah kullanma sicili var. Bu kalıcı davranış kalıbı durdurulmalıdır. Bu sadece Suriye'deki masum insanları korkunç ölüm ve yaralanmalardan korumak için değil, ayrıca bu silahların kullanımını engelleyen uluslararası normun aşındırılmasına izin veremeyeceğimiz için de gereklidir. şeklinde konuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı da harekatı, "Çok başarılı" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Gavin Williamson, "İnanıyoruz ki harekat Suriye'nin gelecekte neler yapabileceğine büyük etti etti" yorumunda bulundu.

NATO DESTEK VERDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın ardından harekata destek verdiklerini açıkladı. Stoltenberg, "Suriye rejiminin kimyasal silah tesisleri ve kapasitesine yapılan İngiltere, Amerika ve Fransa'nın harekatını destekliyorum. NATO için kimyasal silah kullanımını kabul edilemez. Sorumlular hesap vermeli." dedi.

BM'DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti.

TRUMP YÖNETİMİ DAHA ÖNCE ESAD'I VURMUŞTU

Geçen yıl Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında kimyasal silah kullanılmasının ardından Trump yönetimi Şaryat Hava Üssü'nü Akdeniz'den atılan füzelerle vurmuştu. Saldırıda 50'den fazla Tomahawk füzesi kullanılmıştı. Saldırıda 6 kişi ölmüştü.