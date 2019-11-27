Ve İnce tartışmalara noktayı koydu! "Kapatıyorum"

BEŞTEPE'DE Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, tartışmalara noktayı koydu. Günlerdir gündemden düşmeyen iddiayla ilgili bir dizi yazı kaleme alan İnce, "Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum" ifadelerini kullandı.

"PARTİMİN DAHA FAZLA YARA ALMASINI İSTEMİYORUM"

Muharrem İnce, 'Beştepe'ye çıktı' iddiasının ardından yaşanan tartışmaları Hürriyet gazetesinde yazdı. İnce tartışmalarla ilgili son sözlerini şöyle kaleme aldı: Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Avukatlarım dava dilekçesini hazırladı. Konuyla ilgili son sözü artık yargı söyleyecektir. Eğer bu yalanlarda tek sorumlu Rahmi Turan ve Talat Atilla ise partinin de bu kişiler hakkında, en başta da Sayın Genel Başkan'ın dava açmasını beklerim.

İNCE, "KUMPAS KURULDU" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, kendisine kumpas kurulduğunu söyledi ve CHP yönetimine seslenerek "Yapılması gereken partimizin içindeki o iftiracının bulunup cezalandırılmasıdır" dedi.

İNCE'DEN 'YANDAŞ MEDYA' ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde yaptığı mitinglerin haber yapılmadığını dile getiren İnce, son dönemdeki tartışmalar için "Yandaş medya beni pek sever oldu" dedi. Bugün haber yaparak kendisine zarar verdiklerini dile getirdiği bazı yayın organlarını eleştiren İnce, "Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah'tan gelsin" dedi.

İNCE'DEN 3 KURUŞLUK DAVA

İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü yönündeki iddiaları nedeniyle, gazeteci Rahmi Turan hakkında 5, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi ve haberin kaynağını Talat Atilla olarak gösterdi. Talat Atilla da haberi CHP'nin içinde bir isimden aldığını ve haberi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyit ettiğini söyledi.