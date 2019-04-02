RESMİ olmayan sonuçlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'ya geçti. İmamoğlu, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.
"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ" SLOGANI ATILDI
İmamoğlu, burada vatandaşlar tarafından, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla karşılandı. İmamoğlu ile birlikte Anıtkabir'e akın eden çok sayıda yurttaş izdihama da neden oldu.
SAYGI DURUŞUNUN ARDINDAN DUA ETTİ
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, saygı duruşunun ardından dua etti.
Ve İmamoğlu Ata'nın huzurunda!
Resmi olmayan sonuçlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı
RESMİ olmayan sonuçlara göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'ya geçti. İmamoğlu, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.
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