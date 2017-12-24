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Ve değişti! Artık tek tip kıyafet giyecekler

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek

Ve değişti! Artık tek tip kıyafet giyecekler

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek

24 Aralık 2017 Pazar 08:51
Ve değişti! Artık tek tip kıyafet giyecekler
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RESMİ Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve  Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele  Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara,  duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza  infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin  İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve  tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen  getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve  şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya  görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler  badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan  kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen  yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı  isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle,  "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine  karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri  renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz  konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına  ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle  belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından  uygulanabilecek.

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OLAĞANÜSTÜ HAL(OHALKHK
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