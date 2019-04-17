Ve bomba patlıyor! Kuracağı yeni partinin ismi basına sızdı

İSTANBUL seçimleriyle ilgili tartışmalar devam ederken Turktime yazarı Talat Atilla, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Eski bakanlardan Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarının ilk kez ete kemiğe büründüğünü belirten Atilla, kaleme aldığı yazıda "Yeni partinin ön ismini 'HUZUR PARTİSİ' olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara'da iki kişiye de kuruculuk teklif etti" ifadelerini kullandı.

İşte Atilla'nın yazısındaki ilgili kısım;

"Ali Babacan parti(sini) kuruyor... Şimdiye kadar dedikodu olarak konuşulan yeni parti kurma süreci ilk kez ete kemiğe büründü. Aldığım bilgilere göre Ali Babacan yeni parti için kurucular kurulu çalışmalarına başladığı gibi, isimler konusunda da netleşmeye başladı...

PARTİNİN İSMİ "HUZUR PARTİSİ" OLACAK

Yeni partinin ön ismini 'HUZUR PARTİSİ' olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara'da iki kişiye de kuruculuk teklif etti. Siyaset dışı iki isimden birisi Ankara'da yaşayan avukat Süleyman Çetin. Çetin, İş Bankası'nın eski avukatlarından olduğu gibi Ankara Barosu'nun eski çevre komisyonu başkanı ve TEMA Vakfı'nın Ankara yöneticilerinden...

Babacan'ın telefonla arayarak kuruculuk teklif ettiği Süleyman Çetin'in 'Teşekkür ederim ama benim siyasi düşüncem size uygun değil' yanıtını verdiği, bunun üzerine Babacan'ın 'Ben de tam bunun için size teklifte bulunuyorum' sözlerine rağmen Çetin'den henüz olumlu bir yanıt alamadığını öğrendim.

Ali Babacan'ın kurucular kurulu üyeliği için teklifte bulunduğu diğer kişi ise, büyük bir holdingin eski üst düzey yöneticisi. (Bu kişinin ismine şimdilik ulaşamadım)

ÇALIŞMALARA HIZ VERMESİNİN İKİ NEDENİ VAR

Babacan'ın parti kurma çalışmalarına hız vermesinin 2 nedeni olduğunu öğrendim. Ali Babacan yakın çevresine 'Yerel seçim sonuçları ikazın ötesinde anlamlar taşıyor. Ayrıca 2020'de erken seçim ve ekonomik problem ihtimalini göz ardı etmememiz lazım' dediği ifade ediliyor."