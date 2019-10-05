Ve Böcek Alanya için kararını verdi! Bulvar ve ana caddeler Alanya'nın...

4 EKİM Cuma günü itibariyle Muhittin Böcek imzasıyla yayınlanan karara göre Alanya yol ağları devri tamamlanmış oldu. Buna göre Alanya'nın iki büyük ana arteri olan Atatürk Bulvarı ile Ahmet Tokuş Bulvarı'nın yanı sıra Şeyh Şamil Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Şevket Tokuş Caddesi, Hasan Akçalıoğlu Caddesi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Barbaros Caddesi, Türkler Belediye Caddesi, Türkler Aydın Bey Caddesi, Payallar Konaklı Atatürk Caddesi, Oba Fatih Caddesi ve Mahmutlar Menderes Bulvarı Alanya Belediyesi'ne devredildi.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılı içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edileceğini 2020 yılından itibaren ise bahse konu Bulvar ve ana caddelerden tahakkuk eden ilan ve reklam ücretlerinin Alanya Belediyesi tarafından tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı.