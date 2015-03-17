Ve bakanlık açıkladı! İşte domuz gribinden ölenlerin net sayısı

TÜRKİYE'DE son günlerde yaşanan grip vakalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 2015'in ikinci haftası itibari ile vakalarda artış görüldüğünü söyledi. 170 vakanın domuz gribi olduğunu ifade eden Gümüş, '11 vakayı domuz gribinden kaybettik' dedi. Gümüş, salgının göründüğü iller arasında Antalya, Kocaeli, Sivas, Mersin, Samsun'un yer aldığını dile getirdi.





DOMUZ GRİBİ 5 GÜNDE 4 CAN ALDI





Kocaeli'nde Domuz Gribi teşhisi konulan 1 kişi 12 Mart günü hayatını kaybederken, 2 kişi H1N1 şüphesiyle tedavi altında. Mersin'de ise grip teşhisi konulmasının ardından son 3 günde ölen 3 kişinin de H1N1 virüsü taşıdığı öne sürülüyor. Kesin sonuçları laboratuvar testleri belirleyecek

Türkiye'de, domuz gribi olarak adlandırılan H1N1 virüsü nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki Selda Tuğgün Kocaeli'nde 12 Mart günü öldü. 2 kişinin de aynı şehirde domuz gribi şüphesiyle tedavi edildiği açıklandı. Mersin'de ise son 3 günde yaşamını yitiren 3 kişinin ölüm nedeninin H1N1 virüsü olduğu öne sürüldü. Bu kişilerin ölüm nedeninin kesinlik kazanması için laboratuvardan gelecek test sonuçları bekleniyor.



1 ÖLÜ, 2 ŞÜPHELİ





10 Mart günü Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş ve titreme gibi şikâyetlerle başvuran Selda Tuğgün adlı kadın H1N1 virüsü teşhisi konularak yalıtımlı özel yoğun bakım odasında tedaviye alındı. Genç kadın 12 Mart günü hayatını kaybetti. Hastanenin acil servisine başvuran başka bir kadın hastanın da H1N1 virüsü taşıdığı şüphesiyleyoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de H1N1 şüphesiyle başka bir hastanın tedavisine devam ediliyor. Bu arada Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde önceki gün de Güler Akbaş (53) adlı bir kadın hasta daha hayatını kaybetti. Bu hastanın da H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Ancak Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Akbaş'ın ölüm nedeninin bir akciğer rahatsızlığı olduğunu, H1N1 virüsü tahlil sonucunun ise yaklaşık bir haftada alınabildiğini söyledi.



3 GÜNDE 3 ÖLÜM





Anamur'da ise cumartesi günü avukat Hüsnü Uysal'ın (31), gribe bağlı enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından 2 ölüm daha yaşandı. Bozyazı İlçesi'nde oturan ve gribal enfeksiyon şikâyetiyle Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 çocuk annesi Eşme Demir (56) önceki akşam, Anamur'dan bir hafta önce Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar Küçükalıç da (30) dün öldüler. Ölümlerin domuz gribinden olduğu öne sürüldü. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, hastalardan alınan numunelerin Ankara Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildiği, sonuçların beklendiği belirtildi. Avukat Hüsnü Uysal ile Yaşar Küçükalıç'a doktorlar tarafından akut pnomoni (zatürree) teşhisi konulduğu kaydedildi.



