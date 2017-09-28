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Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu

28 Eylül 2017 Perşembe 14:28
Ve AKP'nin İBB Başkan adayı Alanyalı Uysal oldu!
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AK Parti, yaptığı toplantıyla İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını belirledi. Buna göre AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başakşehir Belediye Başkanı olan Alanyalı Mevlüt Uysal oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 28.09.2017 14:49
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt UysalİBB
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