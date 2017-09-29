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Vatandaşların kanalizasyon tepkisi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir sitenin kanalizasyon suyunun yola aktığını ileri süren bir grup vatandaş duruma alkışlı tepki gösterdi

Vatandaşların kanalizasyon tepkisi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir sitenin kanalizasyon suyunun yola aktığını ileri süren bir grup vatandaş duruma alkışlı tepki gösterdi

29 Eylül 2017 Cuma 08:05
Vatandaşların kanalizasyon tepkisi
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KARAÇULHA Mahallesi Çalıca mevkisindeki Şehit Sezgin Burak Cantürk Sitesi'nden kanalizasyon suyunun geceleri yola aktığını iddia eden vatandaşlar tepki gösterdi. Karaçulha mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, uzun süredir yola fosseptik suyu aktığını, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıtasına bildirmesine rağmen hiçbir işlem yapılmadığını ileri sürdü.
Muhtar Gizli, "Atık suyun aktığı siteden çok altta bulunan evlerde yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veriyor, vatandaşlar bu suya basarak evlerine gidiyor. Suyun aktığı alanda çocuklar oynuyor ve sineklerden enfeksiyon bulaşma riski var. Bölge halkının bu soruna isyan ediyor. Vatanı için şehit olan bir komutanın adına yakışmayan bir durumla karşı karşıyayız. Şehidimizin adına bu durumu düzeltsinler.” dedi.
Mahalle sakini Zeynep Mendos, çocukların kokuyu çekmesinden ve sivrisineklerin ısırmasından rahatsızlık duyduklarını, yetkilerin bu soruna çözüm bulmalarını istedi.
Mehmet Alagöz, bu sorunun 6 aydır devam ettiğini, yetkililerin yola akan suya çözüm bulmadığını savundu.
Sitedeki vatandaşların da durumdan mağdur olduğunu belirten Alagöz, “Onlar da heryere başvurdu ama çözüm bulunmadı. Buradaki lağım suyu bizim evimizin yolun akıyor. Vatandaş isyan ediyor. 6 yadır bir sonuç alamadık. En kötü atık lağımdır. Birçok hastalığa nedene olabilir. Sorunun en kısa zamanda giderilmesini istiyoruz.” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKanalizasyonFethiye
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