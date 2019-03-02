Vatandaşları tehdit eden CHP'li başkana tepki gösterip talimatı verdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın vatandaşlara yönelik, "Oy yoksa size hizmet yok" şeklindeki sözlerine, "Dün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, diyor ki bizim köylü kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza 'Bana oy verirseniz sizin yolunuzu yaparım.' Şimdi ben buradan Vali Bey'e talimat veriyorum. Bu 2 köyün biri Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi ve Belen Kömürçukuru mahallelerinin yollarını ben Vali Bey'e talimat veriyorum, Vali Bey bu iki köyün yolunu da yapacak. " sözleriyle yanıt verdi.

"15 TEMMUZ'DA MHP'Lİ VE AK PARTİ'Lİ KARDEŞLERİMİZ BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"

Belen Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra Cumhur İttifakı Seçim Bürosu önünde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana şehirleri gezdiklerini, bu çerçevede kadim şehir Hatay'a geldiklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın masada, kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak olmadığının altını çizen Kurum, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain terör örgütüne karşı, darbe girişi yapanlara karşı sokakta vatan, bayrak, devlet, ezan için kan vermiş, can vermiş ve o gün, o gece MHP'li kardeşlerimiz AK Parti'li kardeşlerimiz sokakta terör örgütüne karşı çok büyük mücadele verdiler ve bu ittifak, o gecede kuruldu. O gecenin devamında inşallah bu kutlu yürüyüş yıllarca sürecektir." dedi.

Şehirlerin 50, 100 yılını planlamak istediklerini ve o doğrultuda çalıştıklarını kaydeden Kurum, kendileri bunları yaparken, Cumhur İttifakı'nı kurarken karşı tarafta da bir "illet ittifakı", "zillet ittifakı" kurulduğunu aktardı.

"Kimle kuruldu?" diye soran Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"BİZ SİZİN BELEDİYECİLİK KARNENİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Terör örgütüne destek veren partinin uzantısıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütüne uzantısı maalesef HDP ile birlikte bu ittifakı kurdular. Biz diğer tarafta bu kutlu ittifakı kurarken onlar terör örgütünü destekleyen partiyle birlikte ittifak kurdular. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisinin belediyecilik anlayışını çok iyi biliyoruz. Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Martın sonu bahar', bu ülke, bu şehirler, bu ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ne zaman baharı görmüş ki bu martta görsün? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de karnenizi de çok iyi biliyoruz. Sizin döneminiz maalesef çöp, çamur, çukur belediyeciliği olarak tarihe geçmiştir."

Kurum, 1994 yılından bu yana AK Parti belediyeciliği olarak İstanbul'da gönül belediyeciliğini, sosyal belediyeciliğini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bugün Milli Mücadele'nin her türlü mücadelesini vermiş Hatay'da olduklarını anımsatan Kurum, şunları aktardı:

"KİMSE SANA BÖYLE BİR HAKKI VERMİYOR"

"Dün Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, diyor ki bizim köylü kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza 'Bana oy verirseniz sizin yolunuzu yaparım.' Şimdi ben buradan Vali Bey'e talimat veriyorum. Bu 2 köyün biri Arsuz ilçesi Derekuyu Mahallesi ve Belen Kömürçukuru mahallelerinin yollarını ben Vali Bey'e talimat veriyorum, Vali Bey bu iki köyün yolunu da yapacak ve vatandaşımız bize ister oy versin, ister vermesin canları sağ olsun ama biz o iki köyümüzün yolunu da yapacağız ve belediye başkanımıza şunu söylüyorum, o annelerimiz, o bacılarımız bu ülkenin birliği, beraberliği için mücadele etmiştir. Sana veya bir başkasına böyle bir şekilde davranmayı, kimse sana böyle bir hakkı vermiyor. Dolayısıyla biz o yolları da o okulları da o hastaneleri de yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."