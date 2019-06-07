Vatandaş yaklaşıp "İşsizim" dedi! AK Partili başkan tepki gösterdi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "8 ay oldu iş bulamıyorum" diyerek kendisine dert yanan bir vatandaşa, elinin tersiyle "git" işareti yaptı

Vatandaş yaklaşıp "İşsizim" dedi! AK Partili başkan tepki gösterdi
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ESENLER Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu'ya bir vatandaş "8 aydır iş bulamıyorum" diyerek dert yanarken, Göksu vatandaşa elinin tersiyle "git" işareti yaptı.
UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER
Göksu'nun yanındakiler de, iş bulamadığını söyleyen vatandaşa tepki gösterdi ve onu alandan uzaklaştırdı.

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