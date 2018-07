Vatandaş bedelli için evini ve arabasını satıyor

TORBALI yasa ile Meclis’e gelecek olan bedelli askerlik düzenlemesinde ücret ve yaş koşulları netleşti. Bu sebeple Türkiye’nin her bölgesinden bazı vatandaşlar evini arabasını satılığa çıkardı. Dünden bugüne internete onlarca ilan konuldu.

YATIRIMCILAR TEK TEK SATMAYA BAŞLADI

Bedelli askerlik konusunda tutarın belli olması sonrasında gayrimenkul ve 2. El araç satışlarında hareketlenme olduğunu söyleyen Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bedelli tutarı olan 15.000-TL için aylık yaklaşık 1,67'den kredi çekildiği düşünülürse, 12 ay vadede yaklaşık 17.016, 24 ay vadede 19.032-TL, 36 ay vadede ise yaklaşık 21.200-TL seviyesinde olacak. Bu noktada bazı gayrimenkul sahipleri yatırım amacı ile aldıkları arazi ve arsalarının satışa koymaya başladılar. Portallara girilen ilanların ortalamasına baktığımızda günde 25 bin'e yakın ilan internete yüklenmekte. Lakin son 1 aydır İmar Barışının da yatırılması gereken bedellerin de etkisi ile günlük olarak girilen ilan sayısının 30 bin adetleri aştığını görüyoruz.” dedi.

BEDELLİYE KREDİ ÇEKMEMEK İÇİN SATIYORUM

Yıllardır severek bindiği aracını bedelli askerlik yapmak için satan İbrahim Keleş, “Bedelli askerlikten dolayı aracımı piyasanın biraz daha altına satıyorum. Mecburum… Kredi çekmemek için 15- bini 20 bin TL bedelle ödememek için aracımı satıyorum.” ifadelerini kullandı.

ARACIMI DAHA UYGUN SATIYORUM

Bir diğer aracını satan Ergün Can ise şu an bir kredi borcu olduğunu ve parası olmadığından dolayı aracını satılığa çıkardığını söylüyor. Ergün,” Şu an hazırda bir kredi borcum var. İkinci kredi beni zora sokar bu sebeple aracımı biraz daha düşük yazıp satıyorum.” dedi.