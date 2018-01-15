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Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in telefonundan çıkanlar şoke etti

Önce Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in telefonundan "Siyanür" ve "Ölü insanın vücudu neden sertleşir?" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in telefonundan çıkanlar şoke etti

Önce Vatan Şaşmaz'ı öldürüp daha sonra da intihar eden Filiz Aker'in telefonundan "Siyanür" ve "Ölü insanın vücudu neden sertleşir?" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı

15 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in telefonundan çıkanlar şoke etti
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ESKİ manken Filiz Aker tarafından Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz dosyası kapandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında çarpıcı bulgulara rastlanıldı. Aker'in telefonunda yapılan incelemelerde, cinayetten önce internetten, "Siyanür" ve "Ölü insanın vücudu neden sertleşir" gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı.

FİLİZ AKER ÖLDÜĞÜ İÇİN DOSYA KAPANDI

Sunucu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunan Conrad The Boshpous otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Aker'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti. Yaklaşık 5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

CİNAYETTEN ÖNCE ARAŞTIRMA YAPMIŞ

Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı. Olaydan yaklaşık 1 ay kadar önce Aker'in telefonun arama motorundan, "Siyanür", "Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor", "Kadavra bağışı nasıl yapılır?", "Ölünce vücut neden ağırlaşıyor", "Ölü insanın vücudu neden sertleşir", "Silah askıları nerede satılıyor" ve "Korse silah kılıfı" aramaları yaptığı ortaya çıktı.

OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİNDE KONUŞMUŞLAR

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı. AYrıca Şaşmaz'ın olay günü sık sık Aker'e mesaj atıp yeri hakkında, "Geliyorum", "Az kaldı" şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi. Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan 1'inin boynuna diğer 3'ünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.

KANLI ELDİVEN ADLİ EMANATTE SAKLANACAK

Olay anında Filiz Aker'in sağ elinde olan kanlı eldiven'in de adli emanete saklanmasına karar verildi. Ayrıca savcılık, 11 Aralık 2017 tarihinde soruşturma devam ederken bazı basın yayın organlarında çıkan, "Vatan Şaşmaz dosyasına takipsizlik" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yalan haber yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatacağını da belirtti.

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