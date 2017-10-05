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Vatan Şaşmaz cinayetinde gözaltı

İstanbul'da bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, otel odasındaki kanlı görüntüleri internete yaydığı öne sürülen Didem Çolak, Konya'da gözaltına alındı

Vatan Şaşmaz cinayetinde gözaltı

İstanbul'da bir otelde öldürülen Vatan Şaşmaz'ın, otel odasındaki kanlı görüntüleri internete yaydığı öne sürülen Didem Çolak, Konya'da gözaltına alındı

05 Ekim 2017 Perşembe 16:57
Vatan Şaşmaz cinayetinde gözaltı
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İSTANBUL Beşiktaş'da geçen 27 Ağustos günü bir otelde sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra Filiz Akerin intihar ettiği olayda, ceset görüntüleri internette yayıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görüntüleri internete yayan kişinin Didem Çolak olduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çolak'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Çolak'ın Konya'da olduğu anlaşılması üzerine Konya Gasp Büro Amirliği ile yapılan araştırmada Çolak'ı 5 yıldızlı bir otelde gözaltına aldı. Çolak'ın zaman zaman merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde  kiralanan stüdyo bir daire de, kuzeniyle birlikte kaldığı belirlendi. Dün yapılan operasyonla gözaltına alınan Didem Çolak, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çolak'ın 2 Ekim tarihinde Konya'ya geldiği ve evin başka adına kiralandığı belirtildi.

Didem Çolak, sosyal paylaşım sitesinde Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaretinde çektirdiği fotoğraf ile bir barda kaydettiği videoyu yayınlamıştı.

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İstanbulVatan ŞaşmazFiliz AkerDidem ÇolakKonya
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