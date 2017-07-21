Vaşak fotoğraflandı

TUNCELİ ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkı’nda nesli tükenme tehdidi altında olan vaşak, doğa fotoğrafçısı Düzgün Bozay tarafından fotoğraflandı.
Ovacık ilçesinden merkeze dönerken bir anda gördüklerini hayvanın vaşak olduğunu fark ettiğini belirten Bozay, "Aracı durdurup fotoğraflarını çektik. Bizi görünce çok fazla uzaklaşmadı. Muhtemelen yanında yavruları da vardı” dedi.
Yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ve doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.
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