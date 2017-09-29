Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Vana mana dedik, işçilerimizi tahliye ediliyor!

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden yapılan uçuşlar bugün saat 18.00'de sona erecek. Bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü. Gazetecilere konuşan işçiler "İşsiz kaldık gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun" dediler

Vana mana dedik, işçilerimizi tahliye ediliyor!

Irak'ın Erbil ve Süleymaniye şehirlerinden yapılan uçuşlar bugün saat 18.00'de sona erecek. Bölgede bulunan Türk şirketleri çalışanlarını son uçuşlarla tahliye ediyor. Bugün sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul, Süleymaniye-İstanbul ve Atlasglobal Hava Yolları'nın Erbil-İstanbul uçuşlarıyla bir çok Türk işçi yurda döndü. Gazetecilere konuşan işçiler "İşsiz kaldık gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun" dediler

29 Eylül 2017 Cuma 10:52
Vana mana dedik, işçilerimizi tahliye ediliyor!
banner404

SABAH erken saatlerde inen uçaklar bir çok Türk vatandaşını getirirken  Atlasglobal Hava Yolları’nın Erbil-İstanbul seferiyle gelen işçiler DHA’ya konuştu. Türk işçiler bölgede faaliyet gösteren Türk işverenlerin güvenlik kaygısıyla bugün yapılan son uçuşlarla çalışanlarını Türkiye’ye  gönderdiğini kaydederek durumun düzelmesiyle tekrar işlerine geri dönebileceklerini söylediler.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

‘İŞSİZ KALDIK GİBİ GÖZÜKÜYOR’

İşçilerden Furkan Toker,   “Şirketimizin aldığı karar sonucu boşaltma kararı aldı. Ondan dolayı son saati beklemeden döndük. Orada enerji üretim santralinde çalışıyorduk. Şirket dönme kararı alırsa geri döneriz. Biz ekip olarak geldik. Bizim üç şantiye vardı üçünü de boşalttık”  dedi. Toker, ” İşsiz mi kaldınız ?” sorusuna da ” Bilmiyorum bir nevi öyle gözüküyor. Hayırlısı diyelim” diye yanıtladı.

Elektrik Santralinde çalışan Halit Çimpolat isimli işçi de ” Erbil’den geri döndük. Hükümetlerin anlaşamaması sebebiyle  hava sahası kapanacak dediler. Şirkette riski göze alamayıp bizi geri çekti.  Şimdi memlekete Kahramanmaraş’a döneceğim. Eğer ortalık sakinleşirse geri döneceğiz ”  diye konuştu. (DHA)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakİşçiTahliyeReferandumIKBYBağımsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘AYM Başkanı istifa etmeli’
‘AYM Başkanı istifa etmeli’
Leman Sam ve Nebil Özgentürk’ten kültürel gidişata tepki!
Leman Sam ve Nebil Özgentürk’ten kültürel gidişata tepki!
Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı
Türk ordusuna kıyafet disiplini dışı arma yasağı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim