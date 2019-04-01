Valisi Karaloğlu: ‘Sorunsuz bir seçim geçirdik’

VALİ Münir Karaloğlu, oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile Valilik Konağı'nın karşısında bulunan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yürüyerek geldi. 1111 Nolu sandıkta oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, “Oyumuzu kullandık. Şehrimiz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Antalya'da saat 08.00'de bütün sandıkların sorunsuz bir şekilde açıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Oy verme işlemleri başladı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Polis ve jandarma bölgesinde 9750 güvenlik görevlimiz ile her türlü güvenlik tedbirimizi almış bulunmaktayız. Hem seçim esnasında, hem sandıklar açıldıktan sonra Antalya'nın tamamında vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için bütün arkadaşlar görevlerinin başında" diye konuştu. Antalya'da 1 milyon 708 bin seçmenin, 5 bin 457 sandıkta ve 1024 sandık bölgesinde oy kullandığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

"Seçim kampanyası döneminde Antalya'da demokratik olgunluğa yakışır bir yarış olmuştur. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Bundan dolayı seçime giren bütün partilerimizi, bütün adaylarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Herhangi bir sorun yaşanmadan seçim propaganda dönemini kapattık. Şimdi oy verme sürecindeyiz. Bu süreci de sandıkların açılması sürecini de yine sorunsuz bir şekilde tamamlayarak, yarından sorma normal hayatımıza döneriz diye temenni ediyorum." Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından yine eşiyle konutuna yürüyerek gitti.