Valilikten önemli uyarı

VALİLİK'TEN yapılan açıklamada şöyle denildi:"Son günlerde İstanbul Valiliği ve çalışanlarının isimleri kullanılarak vatandaşlarımızdan yardım talebinde bulunulduğu duyumları alınmaktadır. Yardım toplanmasına dair usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda belirtilmiş olup, Valiliğimiz tarafından bu mevzuat hükümleri dışında hiçbir kişi ve kurumdan telefon veya başka bir şekilde yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarla karşılaşması halinde, gelen çağrılara itibar etmemeleri ve konunun takipçisi olarak yasal işlem başlatılmak üzere en kısa sürede adli ve idari mercilere suç duyurusunda bulunmaları önem arz etmektedir."