VALİLİKTEN yapılan yazılı açıklamada Oğuzhan Kılıç'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun üzerine kiralık minibüsü sürdükten sonra etrafa ateş açmayı planladığı, ancak silah bulamadığına dikkat çekildi.Açıklamada, şu bilgiler verildi :

"DEAŞ terör örgütünün ülkemiz genelinde faaliyetlerinin engellenmesi, etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarının yakalanması, ülkemizde meydana gelebilecek sansasyonel bir eylemin önlenmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde;ÿ Kayseri ÿEmniyet Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 05.07.2017 günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başlatmış olduğu Adalet Yürüyüşü’ne yapılmak istenen saldırı girişimi ile ilgili; korteje yakın bir yerde eylemi gerçekleştireceği esnada yakalanan şüpheli O.K.ÿile irtibatlı olan ve DEAŞ terör örgütünün ilimiz yapılanması içiresinde faaliyet gösteren E.E., A.M., A.K., F.Ö., S.A., K.K., K.A., S.İ., A.K., S.K., B.K., F.K., A.T., A.A., 05/07/2017 ve 07/07/2017 günü yapılan operasyonlarda yakalanmıştır.

Valilik: DEAŞ’lı terörist, Kılıçdaroğlu’na ateş açacaktı

Eylemini gerçekleştirecek O.K. kiralamış olduğu araçla kortejin orta kısmından başlayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu alana gelene kadar vatandaşları ezerek gelmeyi akabinde oluşan panik ortamından yararlanıp araçtan inerek silahla Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacağı bu yönde eylem planı yaptığı ancak silah temin edemediği tespit edilmiştir.

Şüphelilerin ilimiz ve Türkiyenin değişik illerinde eylem arayışları içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Şahıslardan O.K., E.E., A.M., F.Ö., S.A., K.K., K.A., S.İ., A.A. çıkarılmış oldukları 3. Sulh Ceza Hakimliğinin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan tutuklanarak Nevşehir Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmişler, A.K., S.K., B.K., F.K., A.T., A.K.ÿise Adli Kontrol olarak Yurt Dışına Çıkış Yasağı kararına istinaden serbest bırakılmışlardır."

Böyle saldıracaklardı... Şok mesajlar

Böyle saldıracaklardı... Şok mesajlar

