Valilik binasında acı olay

ADANA Valiliği binası içerisinde bulunan İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nde görev yapan makine mühendisi Kaya Ersöz, koridora çıktı. Önüne tam olarak göremeyen Kaya Ersöz, bir ara dengesini kaybedince merdiven boşluğundan düştü. Kanlar içinde kalan Kaya Ersöz, ambulansla götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
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