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Valilik açıkladı: 'Murat Bazid' öldürüldü!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonda biri Ağrı Dağı sözde 'Güney alan sorumlusu' 2 terörist etkisiz hale getirildi

Valilik açıkladı: 'Murat Bazid' öldürüldü!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonda biri Ağrı Dağı sözde 'Güney alan sorumlusu' 2 terörist etkisiz hale getirildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:16
Valilik açıkladı: 'Murat Bazid' öldürüldü!
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AĞRI Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar isimli terörist olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir."

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Ağrı Valiliğiİl Jandarma KomutanlığıAĞRI DAĞIPKK
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