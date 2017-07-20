Valilik açıkladı: 'Murat Bazid' öldürüldü!

"İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu 'Murat Bazid' Kod adlı Ahmet Acar isimli terörist olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir."

AĞRI Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı 'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

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