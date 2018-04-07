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Valilik açıkladı: 3 ay boyunca arama yapılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce bazı mahallelere saklanan silah ve mühimmatların bulunması için arama tarama çalışması başlatılacağı bildirildi.

Valilik açıkladı: 3 ay boyunca arama yapılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce bazı mahallelere saklanan silah ve mühimmatların bulunması için arama tarama çalışması başlatılacağı bildirildi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 22:29
Valilik açıkladı: 3 ay boyunca arama yapılacak
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VALİLİKTEN yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 20 Nisan  2016'da sona eren "Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle" müşterek operasyonu öncesinde  ve sırasında, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının, ilçenin birçok yerine  mayın, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat sakladıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim  yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını  kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle, Valiliğimizin  talimatları çerçevesinde 7 Nisan'da Yüksekova ilçesine bağlı Dize, Eskikışla,  Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri  tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır."

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HakkariPKK
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