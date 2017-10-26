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Valiliğe giderken darbeyi biliyordu!

Siirt’teki darbe davasında ifade veren eski uzman çavuş, Yarbay Çehreli’nin komutanlara sıkıyönetimi bildirdiğini ve valiliğe gideceklerini söylediğini anlattı

Valiliğe giderken darbeyi biliyordu!

Siirt’teki darbe davasında ifade veren eski uzman çavuş, Yarbay Çehreli’nin komutanlara sıkıyönetimi bildirdiğini ve valiliğe gideceklerini söylediğini anlattı

26 Ekim 2017 Perşembe 08:57
Valiliğe giderken darbeyi biliyordu!
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FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği’ni abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen 79’u tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam ediliyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli görüntülü olarak katıldı. Duruşmada mahkeme heyetine dilekçe veren tutuklu sanıklardan eski Uzman Çavuş Güven Nazlı, Yarbay Çehreli’nin sıkıyönetim ilan edildiğini ve bu nedenle valilik önüne gideceklerini bölük ve kol komutanlarına ilettiğini belirtti.

‘Karın ağrısı varsa...’

Dilekçesinde, olay gecesi Valilik önüne gelmeden önce Eruh’ta görevli eski Üsteğmen Bilal Denk’in kendi bölüğünden bir kola, “İsmet Çehreli’nin, nizamiyeden çıkış yapılmadan önce bölük komutanlarına hitaben sıkıyönetim ilan edildiğini, tugay komutanının vali ile görüşeceğini ve valiliğin emniyetini almaya gideceğini, bu konuyla ilgili olarak karın ağrısı olan varsa karın ağrısını giderebileceğini söylemiştir” dediğini savunan Nazlı, bu kol içerisinde yer alan Abdullah Tokdemir’in de bu hususu bildiğini aktardı.

Mahkeme başkanı, ifadesinin ardından Çehreli’ye, incelenen dizüstü bilgisayarından şifreli bazı dosyalar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait fotoğraflar, örgütün yayın organlarının resim uzantılarının tespit edildiğini, bu konuda bir diyeceğinin olup olmadığını sordu. Çehreli, bu konuyla ilgili bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

İçtimada konuşmuş

Daha önce ifade veren Eruh’ta görevli eski uzman çavuşlardan Seyfi Kurtoğlu, valilik kuşatmasından döndükten sonra, 16 Temmuz sabahı içtimada Yarbay İsmet Çehreli’nin gelerek, “Arkadaşlar bomba ayağımızda patladı. Açtığımız çukurda ilerleyeceğiz. Kurunun yanında yaş da yanacak” dediğini anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
SiirtYarbay ÇehreliDarbe
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