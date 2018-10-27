Valiler kararnamesi yayımlandı! Antalya Valisi değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, çok sayıda ilin valisi değişti. Antalya Valisi Münir Karaoğlu ise görevine devam etti

Valiler kararnamesi yayımlandı! Antalya Valisi değişmedi
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RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39  ilin valisi değişti. Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun görev yeri değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer  alan kararlara göre, 9'u kaymakamlık görevlerinden olmak üzere 20 il için yeni  valilerin atamaları gerçekleştirildi. Diğer 18 ilden 17'sine başka illerden  valiler atandı, birine ise merkez valiliği görevinden atama yapıldı. Valisi  değişen 39 ilden 13'ü büyükşehir statüsündekilerden oluşuyor.
Ayrıca, 21 ilin valileri Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildi.  Bir kadın vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı, bir ile de yeni kadın vali  atandı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali  Yerlikaya da İstanbul Valiliğine getirildi.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Ankara Valisi Ercan Topaca,  Artvin Valisi Ömer Doğanay, Bartın Valisi Nusret Dirim, Bursa Valisi İzzettin  Küçük, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Edirne Valisi Günay Özdemir, Erzurum Valisi  Seyfettin Azizoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,  Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan,  Malatya Valisi Ali Kaban, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Sakarya Valisi  İrfan Balkanlıoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  Uşak Valisi Salim Demir, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,  Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Yer değiştiren valiler
Aksaray Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Valiliğine, Bingöl Valisi Ali  Mantı Aksaray Valiliğine, İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Konya  Valisi Yakup Canbolat Bursa Valiliğine, Gümüşhane Valisi Okay Memiş Erzurum  Valiliğine, Sivas Valisi Davut Gül Gaziantep Valiliğine, Kars Valisi Rahmi Doğan  Hatay Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine, Isparta  Valisi Şeyhmus Günaydın Kayseri Valiliğine, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak  Konya Valiliğine, Tokat Valisi Ömer Toraman Kütahya Valiliğine, Bolu Valisi Aydın  Baruş Malatya Valiliğine, Batman Valisi Ahmet Deniz Manisa Valiliğine, Karabük  Valisi Kemal Çeber Rize Valiliğine, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir Sakarya  Valiliğine, Muş Valisi Aziz Yıldırım Tekirdağ Valiliğine, Bitlis Valisi İsmail  Ustaoğlu Trabzon Valiliğine, Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine  getirildi. Merkez Valisi Muammer Erol'un ise Yalova Valiliğine ataması  gerçekleştirildi.

Yeni atanan valiler
İçişleri Bakanlığı Mülga Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk Artvin  Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürü Sinan Güner  Bartın Valiliğine, TBMM Başkan Başmüşaviri Mustafa Çiftçi Çorum Valiliğine,  İçişleri Bakanlığı Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp Edirne  Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Taşbilek  Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Ömer  Seymenoğlu Isparta Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Türker Öksüz  Kars Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Sezer  Kırıkkale Valiliğine, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü İlker  Gündüzöz Muş Valiliğine, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan Sivas  Valiliğine, MEB Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Funda Kocabıyık Uşak  Valiliğine atandı.

Kaymakamlıktan valilik görevlerine atananlar
Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin'in Batman Valiliğine, Beypazarı  Kaymakamı Kadir Ekinci'nin Bingöl Valiliğine, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay  Çağatay'ın Bitlis Valiliğine, Yıldırım Kaymakamı Ahmet Ümit'in Bolu Valiliğine,  Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık'ın Hakkari Valiliğine, Etimesgut Kaymakamı Fuat  Gürel'in Karabük Valiliğine, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk'ün Kilis  Valiliğine, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı'nın Tokat Valiliğine, Çankaya  Kaymakamı Kadir Çakır'ın da Yozgat Valiliğine atamaları yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 09:08
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