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Vali yardımcısı ve 4 kaymakam açığa alındı

İçişleri Bakanlığınca FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı

Vali yardımcısı ve 4 kaymakam açığa alındı

İçişleri Bakanlığınca FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı

27 Ekim 2017 Cuma 07:38
Vali yardımcısı ve 4 kaymakam açığa alındı
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İÇİŞLERİ Bakanlığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve bir kaymakam adayı görevlerinden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında, Van Vali Yardımcısı A.B, Elazığ Ağın Kaymakamı A.Ö, Giresun Alucra Kaymakamı A.A, Amasya Göynücek Kaymakamı H.D, adıyaman Samsat Kaymakamı Y.Y. ile Kastamonu Kaymakam Adayı H.G. görevlerinden alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöElazığAdıyamanİçişleri Bakanlığı
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