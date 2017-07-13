Vali Kaymak’ın 15 Temmuz Tunceli anısı şoke etti

SON valiler kararnamesi ile Samsun Valiliğine atanan ve 4 Temmuz’da Samsun’da göreve başlayan Vali Osman Kaymak, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne kısa bir süre kala 15 Temmuz 2016’da yaşadığı ilginç olay hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2016’da Tunceli’de görev yapan Vali Kaymak, 15 Temmuz’da karakol basan çok sayıda teröristin bombalanması için Ankara’dan uçak istediğini ancak dönemin FETÖ’cü jandarma komutanı tarafından “Mühimmat bulunmuyor” cevabı aldığını söyledi.

“Teröristler için bulunmayan bombalar, kendi vatandaşlarımızın bombalanması için hazır tutulmuş”

15 Temmuz’da karakola saldıran teröristler için uçak istediğinde “mühimmat yok” cevabı aldığını belirterek açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Osman Kaymak, “15 Temmuz darbe girişimi yaşandığı gün ben Tunceli Valisiydim. O gün bizim ilimize bağlı Nazımiye ilçesindeki Kılköy Karakoluna bir saldırı oldu. O saldırıda bombalı araçla ilçeye geldiler. Saldırı yapan teröristleri İHA’larla tespit ettik. 20-30 kişilik bir grup olduklarını gördük. Saat 16.00-17.00 şuan FETÖ’den içeride yatan o zamanın FETÖ’cü jandarma komutanı beni arayarak bölgede teröristlerin olduğunu söyledi. Ben de, ‘hemen uçak çağıralım’ dedim. ‘Çağırdık’ dediler. Sonra saat 18.30 civarında tekrar beni arayarak, ‘Sayın Valim, Ankara’da arıza varmış, mühimmat bulunamıyor, uçak gelemedi’ dedi. Ben de daha önceki isteklerimizde sürekli geldiği için herhalde gelir diye düşündüm. Saat 22.30 gibi İstanbul Boğaz Köprüsü’ne tanklar çıkınca biz de anladık ki Nazımiye ilçesinde karakol basan teröristler için bulunmayan bombalar meğer İstanbul’da Ankara’da kendi vatandaşlarımızın bombalanması için hazır tutuluyormuş. Maalesef ben buna şahit oldum” diye konuştu.

“Uçaklar teröristleri bombalamayınca 70 kişilik terörist grup ilçeyi kuşatmaya geldi”

Uçakların gelmemesiyle birlikte bir sonraki gün 70 kişilik terörist grubun Nazımiye ilçesini işgal etmeye geldiğini ifade eden Osman Kaymak, “Nazımiye ilçesine 2 defa terör saldırısı oldu. İkisinde de 2’şer şehit verdik. Karakolumuza çok ciddi bir şekilde saldırı gerçekleştirildi. Kılköy Karakoluna yapılan saldırıda bomba yüklü aracı geride karşıladığımız için şehit vermedik, 1 askerimiz yaralandı. Ertesi günü ise bizim vurmadığımız o teröristler gelip Nazımiye ilçesini tamamen işgal edecek şekilde ciddi bir saldırı yaptılar. 70 kişiyle geldiler. O gün de 1 şehit, 1 yaralı verdik. O gün görev yapan özel harekatçı kardeşlerim bunlara karşı çok ciddi bir mücadele verdiler. Biz o sıralarda o bölgede çok sayıda şehit verdik. Daha sonraki operasyonlarda da şehitler oldu. FETÖ nedeniyle kendilerine darbe vuramadığımız insanlar sana darbe vuruyor. O anlamda da 15 Temmuz’da bunu görmüş olduk” şeklinde konuştu.

“Vatansever komutanlar göreve geldikten sonra 1 bombayla çok sayıda terörist etkisiz hale geldi”

15 Temmuz sonrası FETÖ’cülerin ayrılmasıyla birlikte yapılan operasyonların çok etkili olduğunu vurgulayan Kaymak, şunları söyledi: “3 yıl görev yaptığım Tunceli’de, içimizdeki hainler ayıklandıktan sonra terörle mücadele konusunda çok yol aldık. Daha önceki olaylarda da yine teröristleri tespit etmiştik. Tespit ettiğimiz 19 nokta, gece 2 saat bombalandı maalesef 1 tane terörist vuramadık. 15 Temmuz’dan sonra vatansever komutanlarımız göreve geldikten sonra tek bir bombayla çok sayıda terörist öldürdük. 15 Temmuz sonra yapılan bombardımanlarda tek bir bombayla Kuru Deresi’nde 15 kişi, Kızıl Mescit’te 15 kişi, Ali Boğazı’nda 14 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz sonrası her attığımız bombadan sonra 14-15 terörist etkisiz hale getirildi. DHCKP-C’nin dağ kadrosunun sığındığı sığınağı tespit ettik. Orada 12 DHKP-C’li teröristi öldürerek DHCKP-C’nin dağ örgütünün tamamını imha ettik. İçimizdeki birlik ve beraberliği muhafaza edersek, hainler aramızdan ayıklandığı zaman nasıl bir yol aldığımıza bire bir ben şahit oldum. Devletimizin terörle mücadelede sarf ettiği emekler çok fazla. Bizim çok ciddi manada askeri gücümüz var. Komandolarımız, İHA’larımız, uçaklarımız, helikopterlerimiz ve en iyi-etkili silahlar bizde mevcut. Hala teröristlerin gelip de şehir basması, şehit vermemiz kabul edilecek bir şey değildir. Ben bu konuyu onlarla sürekli tartışıyordum. Ama anladık ki içimizde hainler olduğu zaman maalesef bunlar sonuç vermiyor. Dede Korkut’un bir sözü var, ‘Hırsız evden ise kapı kilit tutmaz oğul.’ Şimdi hırsızlar ayıklandı, çok ciddi sonuçlar alınıyor.”

Samsun Valisi Osman Kaymak, 15 Temmuz gecesi Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda darbe girişimiyle ilgili etkinlik yapılacağını sözlerine ekledi.