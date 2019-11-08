Vahşet! Tartıştığı gençlerin köpeğini bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı gençlerin yanında bulunan köpeği bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
OLAY dün akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun S.(57) adlı şahıs, sokakta ellerinde 6 aylık bir köpek yavrusu ile dolaşan Gökhan Y.(17) ve arkadaşlarıyla tartışma yaşadı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Harun S. adlı şahıs, yanında taşıdığı bıçakla gençlerin üzerine yürüyerek yanlarında gezdirdikleri 6 aylık köpeği bıçakladı.Köpeğin kanlar içinde yerde kaldığı gören Gökhan Y. ve arkadaşları, yaralı köpeği kucaklayarak Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan köpek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olaydan ardından şikayetçi olan gençlerin tarifi üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan Harun S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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