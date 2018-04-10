Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türk öğrenciler üretti! Uzaktan kontrol edilebiliyor, kendi başına eve dönüyor
Türk Öğrenciler Üretti! Uzaktan Kontrol...
Güvenli uyku için doğru "Uyku Arkadaş"ını seçin!
Güvenli Uyku İçin Doğru
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 10 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Vahşet! Kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdi ve...

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi.Çocuklarını defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

Vahşet! Kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdi ve...

Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi.Çocuklarını defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor

10 Nisan 2018 Salı 07:48
Vahşet! Kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra cinnet getirdi ve...
banner404

İDDİAYA göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. Kata çıktı. Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katın terasından kendisini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.  Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 10.04.2018 07:55
Anahtar Kelimeler:
Kaynanası Ile Tartışan GelinGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı
FETÖ soruşturmasında 79 öğretmen hakkında gözaltı
ABD'deki Türk restoranında can pazarı! Çocuklar balkondan atladı
ABD'deki Türk restoranında can pazarı! Çocuklar balkondan atladı
Bakan müjdeyi verdi! 17 bin bekçi alınacak
Bakan müjdeyi verdi! 17 bin bekçi alınacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim