Uzmandan ‘internet’ uyarısı

DÜ Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Yrd. Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, küçük yaştaki çocukların kontrolsüz bir şekilde internet ve cep telefonu kullanımlarıyla ilgili ailelere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevrenin internet ağlarıyla dolu olduğunu belirten Nasıroğlu, çocukların bu konuda çok fazla korunamadığını ifade etti. 5 yaşındaki çocuğun da, 15 yaşındaki çocuğunda elinde telefon olduğunu ve bazı çocukların sosyal medya hesaplarının bulunduğunu anlatan Nasıroğlu, “Küçük yaştaki çocuklara sosyal medya hesabı açtığınız zaman, yeryüzünde herhangi kötü niyetli birinin çocuğa ulaşma riskini göze almış oluyorsunuz. Bu online oyunlar aracılığıyla ya da sosyal medya üzerinden olabilir. Böylece çocuğu her türlü istismara açık hale getiriyorsunuz. Mesele burada sadece olayın bağımlılık boyutu değil. Çocuklar dış dünyadan gelebilecek tehlikelere de açık hale geliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

“10 yaşındaki çocuğun odasında bilgisayar olmamalı”

Çocukları internet ve bilgisayardan korumanın zorluğuna da dikkat çeken Nasıroğlu, “Ama evde güvenli internet kullanmaya dikkat etmemiz lazım. Bazı programlar var ve bu programlarda özellikle tehlikeli sitelere girilmesi engelleniyor. Bilgisayarların ailenin görebileceği bir yerde olması gerekiyor. 10 yaşındaki bir çocuğun odasında özel bilgisayarı olmamalı. Salonda olur ya da aile bireylerinin görebileceği şekilde ekranın ortada olduğu bir durumda olması gerekiyor. Çocuklarınızın bir başka kişiyle yazışmalarını görmeniz, bunu sormanız ve konuşmanız da fayda var” diye konuştu.

“Sahte hesaplarla çocuklarınız istismar edilebilir”

Yetişkin olan ama çocukmuş gibi davranan kötü niyetli kişilerin varlığına dikkat çeken Nasıroğlu, “Sosyal medya hesabına çocuk fotoğrafı koyup, kendini çocuk gibi tanıtarak, çocuğa güven duygusu verip daha sonra özel fotoğraflar isteyerek onu cinsel anlamda istismar etmeye çalışan zararlı ve kötü kişiler var. Bu anlamda çocukları korumamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“6-16 yaş grubuna cep telefonu verilmemeli”

Çocukları hem tehlikelerden hem de cep telefonu ve internet bağımlılığından korumak için 6-16 yaş grubuna cep telefonu verilmesini uygun görmediklerini aktaran Nasıroğlu, şunları kaydetti:

“Onun da ötesinde uzun süre ekrana maruz kalmak çocukta beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle 0-3 yaş grubundaki bir çocuğun cep telefonu ya da herhangi bir ekrana bakmasını istemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de aynı öneride bulunuyor. O nedenle çok dikkatli olmamız lazım. Ailelerden, ‘Hocam biz başa çıkamıyoruz, engelleyemiyoruz’ şeklinde tepkiler geliyor. Şunu düşünmemiz gerekiyor, 10 yaşındaki çocuğunuz ben buradan bilet aldım şehir dışına çıkacağım dediğinde izin verecek misiniz? Ya da eve zararlı bir madde getirdiğinde izin verecek misiniz? Demek ki bazı şeylerde sınır koyabiliyoruz. Ülkemizde yaşayan insanların ezici bir çoğunluğu çocuğun eve zararlı bir madde getirip içmesine izin vermeyecektir. Doğal olan da budur zaten. Peki, televizyon, cep telefonu ya da internete niye izin veriyoruz. Bu da bu konuyu ciddiye almadığımızı gösteriyor. O yüzden otorite önemli. Otorite derken keyfi otoriteden bahsetmiyoruz. Anne-babanın her şeye yok dediği, keyfi bir otoritenin olduğu, çocuğun baskı altında olduğu bir otoriteden değil ama bir şekilde çocuğun da korunabileceği bir otorite figürüne ihtiyaç var. Bir anne ve babanın çocuğuna hayır diyebilmesi de gerekiyor. ‘Senin sınırın buydu bundan daha fazlası olmayacak’ diyebilmesi gerekiyor. Genel olarak bizde bir sınırsızlık söz konusu. Bazen anne ve babalar çok yoğun oluyor. Eve geldikleri zaman çocuklar internet veya cep telefonuyla uğraştıklarında daha az meşgul oluyorlar. Bunlar da olayı etkiliyor. Çocukların internet üzerinden ya da bilgisayar oyunlarıyla uzun süre vakit geçirmelerinin zararlı etkilerinin olduğu çok uzun süredir bilinen bilimsel bir gerçek. Cep telefonundan, internetten bağımsız bir hayat artık çok zor. Onları cep telefonundan, internetten uzak tutalım düşüncesinde değiliz ama her şeyin belli bir yaş grubu var. Belli bir yaş grubunda verilen ama verilmemesi gereken oyunlar ya da internet çocuğunuzun ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Bu anlamda çocuklarımızı korumak için ya güvenli internet ya da belirgin bir yaşa gelmeyene kadar çocukların sınırsız bir internete girmesini engelleyecek önlemleri almamız gerekiyor.”