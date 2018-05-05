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Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit hayatını kaybetti.

Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 19:46
Üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu öldü
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İLÇE merkezine 35 kilometre mesafedeki Güğümlü mezrasında koyunlarını  otlatan güvenlik korucusu Yiğit'in (38) üzerine yıldırım düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yiğit'in cenazesinin askeri  helikopterle Gürpınar Jandarma Tabur Komutanlığına, buradan da otopsi için  ambulansla Gürpınar Toplum Sağlığı Merkezine götürüleceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.05.2018 17:48
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üzerine Yıldırım Düşen Güvenlik KorucusuGürpınar İlçesiVan
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