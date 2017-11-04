Üzerine çaydanlık devrilen bebek, ağır yaralandı

OLAY, saat 20.00 sıralarında Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Faruk Ş. ve eşi Meryem Ş., ismi öğrenilemeyen 10 aylık bebekleriyle bir yakınına ziyarete gitti. Akşam yemeğinin ardından iki aile sohbet edip, çay içmeye başladı. Bu sırada emekleyen minik bebek, kalkmak için üzerinde çaydanlığın bulunduğu masanın örtüsüne asıldı. Örtünün kayması sonucu çaydanlık bebeğin üzerine devrildi. Çağırılan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan bebeğin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu, başına çaydanlığın isabet etmesi nedeniyle de kafatasında çatlak olduğu belirtildi.
Minik bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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