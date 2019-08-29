Uzaklaştırma kararı talebi 2 kez reddedilen kadın öldürüldü: Katil 'Bir tabur asker de gelse vuracağım' demiş

ELAZIĞ’da tarlada işçilere çavuşluk yapan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Kebire Atamaz, 20 Ağustos’ta evinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili Atamaz’ın patronu Ömer Cankara tutuklandı. Atamaz'ın "Beni öldürmekle tehdit ediyor" diye defalarca şikayetçi olduğu Cankara hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ancak bu talebinin mahkeme tarafından 2 kez reddedildiği ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Şirin Şeçkin'in haberine göre, olay yerinde Atamaz’a sıkılan kurşunların çıktığı Ömer Cankara’ya ait silah bulunamazken iki şüpheli de savcılık ifadelerinin ardından tutuklandı. Olaydan yaklaşık 4 ay önce Kebire Atamaz’ın şüpheli Ömer Cankara hakkında iki kere uzaklaştırma talebinde bulunduğu fakat ikinci talebinin Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede Atamaz, "Beni sevdiği şeklinde, hakaret içerikli mesajlar, köy meydanında öldüreceğim içerikli tehditleri mesaj ve ses kayıtlarında var. Ömer Cankara ile aramda duygusal bir ilişki olmamıştır. Kendisi dediğim gibi kafayı bana takmıştır. Bu şahıstan dolayı ailemde huzur kalmamıştır. Eşimin telefonundan da beni tehdit etti. Mesaj kaydı var" ifadelerini kullanmıştı. Atamaz uzaklaştırma talebinin reddini ise ifadesinde şöyle anlattı: “Ömer Cankara isimli şahıs sürekli beni aramaktadır. Ben defalarca kendisine beni aramamasını söylememe karşın günde en az 20 kere aramaktadır. Ben kendisine karşı uzaklaştırma kararı talebinde bulundum. Ancak Aile Mahkemesince söz konusu GSM hattının şüphelinin kullandığı sabit olmaması nedeniyle talebim reddedildi.”

GURURUMLA OYNADI'

Şikâyet üzerine ifadesi alınan Ömer Cankara’nın ise kimlik bilgilerini doldururken “benim gururumla oynadı bir tabur asker de gelse vuracağım” sözleri tutanaklara geçti. Ayrıca Cankara jandarma eşliğinde karakola götürülürken “Bu işten bir şey çıkmazsa ben Tayyib’in adamıyım siz görürsünüz... Savcının yazılı emri yoksa o savcıyı da FETÖ’cü diye aldıracağım” ifadeleri de tutanakta yer aldı. İfadelere karşın kararda iddianın soyut anlatımlardan ibaret olduğu, dosyada başka bir delil olmadığı gerekçe gösterilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.