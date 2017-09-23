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Uyuşturucu satıcısının polisle çatışma anı kameraya yansıdı

Bağcılar'da motorize polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısıyla polisin çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Uyuşturucu satıcısının polisle çatışma anı kameraya yansıdı

Bağcılar'da motorize polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısıyla polisin çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

23 Eylül 2017 Cumartesi 20:55
Uyuşturucu satıcısının polisle çatışma anı kameraya yansıdı
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OLAY, öğle saatlerinde Bağcılar Kirazlı Caddesi üzerinde polis kontrol noktasında gerçekleşti. İddiaya göre, Kirazlı Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü E.U. uygulama noktasından kaçtı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği kovalamaca sonrasında aracı bırakarak ara sokakta kaçmaya çalışan şüpheli ve polisler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şüpheli E.U. polis ekipleri tarafından karnından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheliyle polis arasında çıkan çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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BağcılarMotorize PolisUyuşturucuçatışmaCep TelefonuDur
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