Uyuşturucu satıcısının polisle çatışma anı kameraya yansıdı

OLAY, öğle saatlerinde Bağcılar Kirazlı Caddesi üzerinde polis kontrol noktasında gerçekleşti. İddiaya göre, Kirazlı Caddesi üzerinde uygulama yapan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsü E.U. uygulama noktasından kaçtı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği kovalamaca sonrasında aracı bırakarak ara sokakta kaçmaya çalışan şüpheli ve polisler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şüpheli E.U. polis ekipleri tarafından karnından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüpheliyle polis arasında çıkan çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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