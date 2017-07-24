Uyuşturucu satıcısı: Vatanı kurtardık aslanım, vatanı

UYUŞTURUCU ile Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyon sonrasında firar olarak aranan Fatih A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Fatih A., ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahsın adliye girişinde basın mensuplarına dönerek, "Vatanı kurtardık aslanım, vatanı. Aynen yaz, vatanı kurtardı" demesi görüntülere yansıdı.