Uyuşturucu satıcısı karı koca polis baskınında gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan Kemal K. ve eşi Behice K.’yı fiziki takibe aldı.

Fiziki takibin ardından narkotik polisi, akşam saatlerinde karı kocanın evine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında polis ekipleri ev içerisini, bahçeyi, evin çatısı ve bahçedeki kümesi didik didik aradı. Yapılan aramalarda bahçedeki kümeste poşet içerisinde 108 bin lira bulundu. Gözaltına alınan Kemal K. ve eşi Behice K., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.