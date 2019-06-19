Uyuşturucu satıcısı baba ve oğlu yakalandı

ALINAN bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda durumundan şüphelenilen M.E'nin (17) üzerinde 50 uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu satıcısı baba Yasin E'nin (45) evinde, narkotik köpeği "Alfi" eşliğinde yapılan aramada bin 410 uyuşturucu hap, 64,37 gram esrar maddesi, 11,32 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Ekipler, evde yaptıkları aramada oyuncak bebek içine gizlenmiş uyuşturucu hapları da ele geçirdi.



Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

