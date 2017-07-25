Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 3 gözaltı

UYUŞTURUCUYLA Mücadele Şubesi ekipleri, Hasırcıoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik Sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şafak vakti Emniyet Müdürlüğü'nden zırhlı araçlarla yola çıkan aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 200 polis, 8 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Sokakları giriş ve çıkışlara kapatan polisler, şüphelilere ait evlerin kapılarını koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Evlere yapılan baskınlarda satışa hazır paketlenmiş 5 kilo esrar, 1 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek, bıçak, hassas terazi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.Baskınlarda evlerinde uyuşturucu bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, polisin operasyonu mahalle sakinleri tarafından meraklı gözlerle izlendi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.