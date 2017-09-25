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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı

Malatya ve İstanbul'da 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı

Malatya ve İstanbul'da 26 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:50
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı
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MALATYA ve İstanbul'da 2 aydır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik 26 adrese özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen ve 2 aydır takip edilen bir çetenin üyelerini yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 35 ekip, Malatya merkez Melekbaba, Taştepe, TOKİ bölgesi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçesi ile İstanbul'da şafak vakti 26 adrese baskın yaptı.

Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve "drone" ile de takip edilen operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları öne sürülen Malatya'da 15, İstanbul'da ise 4 olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda yarım kilogram esrar, ruhsatsız 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Halen firarda olan 3 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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