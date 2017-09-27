Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.O.(24),O.T.(27), O.S.(44), M.D. (31), Z.B.(29) ve S.N.Ş(18) isimli şahısların yakalandığı öğrenildi. Şahısların üst araması, araç ve ev aramalarında metamfetamin ve bonzai maddelerinin ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca aramalarda bir adet kuru sıkı tabanca ile bir adet av tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Yakalanan zanlılardan B.O., O.T. ve O.S. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.