Uyuşturucu operasyonu: 48 gözaltı

KOCAELİ'NİN Derince, Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu satışı yapan şahısların olduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere Narkotik, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube ekiplerinden 250 polisin katılımı ile şafak vakitlerinde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen evlere baskın yapan polis ekipleri, ikametlerde polis köpekleriyle arama yaptı.

Yangın tüpleri içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Polis köpekleri eşliğinde evlerde yapılan aramalarda yangın tüpleri içine zulalanmış şekilde 13 kilo 960 gram Afyon sakızı, 1 kilo 740 gram metamfetamin, 531 gram eroin, 135 gram esrar, 150 adet extacy hap ele geçirildi. Operasyonda evlerinde ve üzerlerinde uyuşturucu yakalan aralarında uyuşturucu kullanıcılarının da olduğu 48 kişi gözaltına alındı.

48 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyonlarda gözaltına alınan ve ilk etapta emniyette işlemleri tamamlanan 36 kişiden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 29 kişi ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Daha sonra işlemleri tamamlanan uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 12 kişi ise sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyedeki işlemleri sürüyor.