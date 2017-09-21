Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 şahıs, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak salıverildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen T.T. (33) isimli şahısın üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 52,07 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 4 fişek halinde 6.75 gram metamfetamin maddesi, 5 fişek halinde 6,95 esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca ile şarjöre takılı vaziyette 5 adet fişek, 18 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. T.T. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan' işlem yapılarak göz altına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.