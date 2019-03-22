Uysal: Yargıda hesaplaşacağız

BAŞKAN Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, belediye çalışanlarıyla dayanışma yemeğine katıldı. Başkan Uysal, Muratpaşa'da 5 yıl önce göreve başlarken, disiplinli ve düzgün bir çalışma anlayışıyla kente katma değer üretecek şekilde hizmet üretirken belediye çalışanlarının da sosyo ekonomik ve sendikal haklardan bütçe olanakları çerçevesinde maksimum yararlanmasını öngördüklerini söyledi. Bu doğrultuda 5 yıl önce 950 lira olan asgari ücreti, daha Türkiye'de asgari ücrete ilişkin tartışma yokken, kendiliğinden 1350 liraya yükselttiklerini hatırlatan Başkan Uysal, “Bizim emeğe bakış açımız bu. Biz emeğe seçim gözüyle, oy gözüyle bakmıyoruz. Hiçbir talep olmasa da emeğe vicdanlı ve doğru bakmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Benzer şekilde, Türkiye'nin en iyi memur toplu sözleşmesinin Muratpaşa'da gerçekleştirildiğini, taşeron şirketlerde çalışan personelin sendikalaşmasının önünü açtıklarını belirten Başkan Uysal, hizmet alım sözleşmesine bağlı çalışırken kadroya geçen personelin durumunda ise hali hazır yasada bir genişleme olması durumunda iyileştirmeye gideceklerini sözünü verdi. Başkan Uysal, “Birileri umut ticareti yapmak için bir şeyler söylüyor. Mümkün olursa, yasal çerçeve genişletirse bilin ki Muratpaşa Belediyesi de bunu yapar" dedi.

Muratpaşa'nın bazı çevreler için hep kötü emsal olduğunu belirten Başkan Uysal, “Muratpaşa'da konut alanları ticari alanlara çevrilmiyor, inşaat emsalleri artmıyor. Bizim işimiz kamu yararı. Halkımız da bundan memnun. Kim şehrin dalağı parçalansın, böğrü delinsin ister ki. Kim memnun değil, şehir oligarşisi, birtakım çevreler. Kestirmeden iş görmeye, politikacıları avcunun içinde tutmaya alışmış çevreler memnun değil" şeklinde konuştu.

Şimdi bu çevrelerin, yerel seçimlerde kendi meşreplerinde bir aday bulduğunu, bunu yan adaylarla desteklediğini belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her işimiz halka dönük. Üstelik bunları Turunç masa üzerinden Muratpaşa'ya adaletli bir şekilde dağıtıyoruz. Bütün çalışmalarımızla ezberleri bozduk. O yüzden gece gündüz, Ümit Uysal'a iftira ve karalama. Bunların tamamı, son harfine kadar yalan, iftira ve karalamadır. Hepsini de cumhuriyet savcılığına şikayet ediyoruz. Yasa önünde hepsiyle hesaplaşacağız."

Bu iftira kampanyasının taraflarıyla yasa önünde tek tek hesaplaşacağının altını çizen Başkan Uysal, “Yasal yollara gidiyoruz ama asıl cevap her birimizin haklarını koruduğu, onları düşünerek gece gündüz çalıştığı, kamunun bütün olanaklarını onlara tahsis ettiği Muratpaşalı komşularımızın cevabıdır" dedi.