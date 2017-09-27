Uykuya daldığı iş yerinde cep telefonu çalındı

OLAY, Esenyurt Bahçeyolu Caddesi üzerinde saat 07.00 sıralarında bir şehirlerarası otobüs firmasının yazıhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehirlerarası otobüs firması yazıhanesinde çalışan Erdal Kotankıran, bilet keserken başını bir an masaya yasladı ve uyuyakaldı. O sırada müşteri kılığında içeri giren bir şüpheli bankonun arkasına elini uzatarak Kotankıran’ın telefonunu aldı. Telefonla beraber 500 Türk lirasını alan şüpheli ağır hareketlerle olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Telefon hırsızlığı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şehirlerarası otobüs firmasının yazıhanesine giriyor. Bankonun arkasına oturan görevliyi kontrol eden şüpheli etrafı gözetledikten sonra telefonu ve paraları alarak arka cebine koyuyor. Şüpheli daha sonra ağır adımlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

“Telefonumu aldı, çıktı, gitti”

Telefonu ve paraları çalınan Erdal Kotankıran, “Bir şahıs müşteri olarak içeri girdi. Gazete okuyordu. Geldi. Bankonun arkasından telefonumu aldı. Ben de o arada bilet kesiyordum. 500 lira para vardı artı telefonum. Gazete okuyarak kendini bana gösterdi. Yanıma geldi. Telefonumu aldı, çıktı, gitti. Uyuyakaldım. Telefonum 4 bin liraydı. Yeni çıkan bir telefondu. Şikayetçiyim. Telefonumun içerisinde bir de para vardı. Zaten kameralarda da gözüküyor” dedi.