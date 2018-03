'Üye odaklı çalışıyoruz'

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) aylık olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda geçtiğimiz ay gerçekleşen yönetim kurulu faaliyetler meclisin bilgi ve onayına sunuldu. Meclis Başkanı Metin Atalay’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye çıkan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, gerçekleşen projelerde tüm meclis üyelerinin payı olduğuna vurgu yaparak teşekkür etti. Odanın icracı bir kurum olmadığını ama lokomotif görevi üstlenerek ilçenin ihtiyaç duyacağı projeleri hayata geçirmede öncülük yapabileceğine işaret eden Şahin, üye odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi. Bu amaçla odanın her yerine afişler astıklarını yine girişte asistan hizmeti vermeye başladıklarına işaret eden ALTSO Başkanı Şahin, üyelerin memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunun altını çizdi. Geçmişten gelen projelere de önem verdiklerini ve takip etiklerini belirten Şahin, Alanya adına yararlı olabilecek her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Güzelbağ’da yapılması planlanan Sanayi Sitesi hakkında da mesajlar veren Şahin, geçici ruhsatlarla, her beş yılda bir el değiştiren, şehrin içinde sıkışmış ve büyümeye açık olmayan imalatçı firmaların kurtuluşunun bu projede olduğunu belirtti. Şahin, geçen mecliste kurulan Ticareti ve Üretimi Geliştirme Komisyonu üyelerinin katılımı ile bu projede mesafe kaydetmek istediklerini belirtti. Şahin bu projede meclis üyeleri Mahmut Köse ve Fevzi Yüksekkaya ile sektör temsilcileri, teknik elemanlar ve Güzelbağ Belediyesi ile çalışmaların hızla sürdüğünü, kurulması planlanan kooperatif ile de hızlı mesafe alma süreci başlayacağını söyledi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, konuya ilişkin son olarak, “Bu proje nedeniyle kimsenin kendisine çıkar sağlamasına müsaade etmeyeceğiz. Son derece açık ve şeffaf biçimde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Arazi çevresinden kimsenin alım yaparak kendisine rant sağlamasına da müsaade etmeyiz. Tek amacımız bu hizmeti Alanya’nın istifadesine sunmaktır” dedi. Şahin konuşmasında, eğitim çalışmaları, AB projeleri ve diğer sosyal projeler hakkında da bilgi verdi. Şahin odanın gelecekteki çalışma planını belirlemek üzere tüm komite üyelerinin katılımıyla 5 Ekim 2013 tarihinde Doğanay Otel’de geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.