Üşümezsoy: Bodrumlular rahat etsin

BODRUM ve Kos arasında saat 01.31'de meydana gelen deprem, İzmir'den Fethiye'ye kadar tüm sahil şeridinde büyük paniğe yol açtı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, bu sabah yaptığı açıklamayla depremin 6.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, fay hatlarını incelemek üzere gittiği Yunanistan'ın Lefkada bölgesinden açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, açıklamasında, “Şu anda Lefkada Poros'tayım 2015'te büyük depremin etkisini inceledim. Geçen yıl da aynı hattın devamı olarak Kefalonya ve Zakinthos fay hatlarının karadaki çalışmasını incelemiştim. Bu çalışma esnasında Yunanistan'dayken geçmişte Bodrum ve Kos'ta incelediğim fay hattından bir haber geldi. Bu fay hattının Rodos'ta 2015 yılında olan deprem sonrası yazdığım 'Ege'de depremler nereye' adlı makalede bunun riskini belirtmiştim. Bu risk tanımlanmış bir riskti. Örenden Yalıkavak ve Bodrum'a uzanan fay hattı kırılması gerçekleşmemiştir.Sürekli bölgede 5’lik depremler olmaktaydı. Bu deprem buradaki stresin boşalmasıdır. Bodrumlular rahat etsin. Bu fay hattında stres boşalmıştır. Tatilciler tatillerine devam etsin" diye konuştu.