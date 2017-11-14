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Usulsüz emeklilik çetesinin şeytani yöntemi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte engelli raporu tanzim ederek bazı kişileri para karşılığı emekli eden bir şebekeye operasyon yaptı. 7’si şebeke üyesi 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Usulsüz emeklilik çetesinin şeytani yöntemi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte engelli raporu tanzim ederek bazı kişileri para karşılığı emekli eden bir şebekeye operasyon yaptı. 7’si şebeke üyesi 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

14 Kasım 2017 Salı 09:15
Usulsüz emeklilik çetesinin şeytani yöntemi
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GÖZALTI listesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında bazı yöneticileri tutuklanan ve kayyum atanan Boydak Holding bünyesindeki Merkez Çelik işçileri de var. Devletin 3 milyon liraya yakın zararının olduğu da belirlendi.

İlaç içirmişler 

KOM polislerinin tespitlerine göre 7 kişilik şebeke henüz emeklilik hakkı dolmamış kişileri 15 bin lira karşılığında sahte raporlarla engelli gibi gösterip emekli ediyordu. Şebeke üyeleri işçilere bazı ilaçları kullandırıyor ve bu ilaç sayesinde vücuttaki ve kandaki bazı değerleri olması gerekenden çok yüksek hale geliyordu. Konya’da ve diğer çevre illerdeki bazı hastanelere götürülen işçiler, doktor muayenesinde sağlık değerleri olumsuz çıktığı için engelli statüsüyle emekli oluyorlardı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Emniyet MüdürlüğüKomEmeklilikçete
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