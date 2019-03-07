Üstün Dökmen'den başörtülü öğretmenlere saygısızlık

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programda, Prof. Dr Üstün Dökmen, başörtülü öğretmenler için skandal sözler sarfetti. Seminer konuşması yapan Üstün Dökmen, bin yıldır Müslüman olan Anadolu topraklarında yaşadığını hiç düşünmeden, başörtülüleri aşağılayarak "Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalı ise; Rehberlik Öğretmeni de Başörtülü bir olmaz!, meslek icra edilirken İnşallah, Maşallah, Hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir!" dedi. Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, program sonunda Üstün DÖKMEN'e plaket takdim etti. Dökmen'in söylemlerine tepki gösteren Eğitim Bir-Sen Sakarya Şubesi, şu açıklamada bulundu: "Üstün Dökmen, bilim ve psikoloji adı altında kin kusarken, bu cüreti nereden almaktadır? Başörtülüsü, başörtüsüzü barış içinde ve kardeşçe yaşadığımız bir toplumda, sürekli 'başörtüsünden çekiştirmek' hangi klinik vakanın tarifidir? Ya da 28 Şubat'ta psikolojisi harap edilmiş binlerce kardeşimizin yenmiş hakkı hangi bilimsel tarif ile iade edilebilecektir? Belli ki şer uyumamaktadır, bazen siyasetçi, bazen bürokrat, bazen de psikolog olarak karşımıza çıkmaya ve değerlerimize bazen direkt, bazen de süslü cümlelerle küfretmeye devam etmektedir. 'Bin yıl sürecek' 28 Şubat'ın zulüm süreci hiçbir zaman hafızalardan silinmeyecektir. Tam da o dönemi lanetlediğimiz günlerde gerçekleşen bu olay vesayete selam göndermek, zulmü geri çağırmak değil midir?"

28 Şubat mağduru başörtülü İl Müdürü açıklama yaptı

Skandal seminerle ilgili görüştüğümüz, Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ise, kendisinin de 28 Şubat başörtüsü mağduru olduğunu belirterek, o süreçte 6 yıl örtüsü sebebi ile mesleğini yapamadığını hatırlatarak, şunları dile getirdi: "Rehber öğretmenlere yönelik bir seminer. Seminer boyunca programda değildim. Programın bitiminde salona geldim. Dökmen'in programda sarf ettiği sözleri duymadığım ve orada herhangi bir arkadaşımın bu konuda bana bilgi vermediği için herhangi bir tepki göstermem mümkün değildi. Eğer sarf ettiği sözleri duymuş olsaydım toplantıyı o anda bitirirdim. Değil Üstün Dökmen kim olursa olsun bu tür konuşmalara prim verecek bir insan değilim."