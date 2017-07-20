Üstsüz güneşlenmek için çok uğraştı!

MİAMİ'DE plajda objektiflere takılan Sierra Skye, çiçekli bir bikinisiyle dikaktleri üzerine çekti.Güneşlenmek için kumlara uzanan Skye, yanık izlerini önlemek için bikinisinin üstünü çıkarmaya karar verdi. Bunu dikkat çekmeden yapmak için de büyük çaba harcadı.Sonunda amacına ulaşan Sierra Skye, uzun süre güneşlendikten sonra yerinden kalktı.

